Kupa, teknik adamları yedi

Kıbrıs Kupası'ndan elenen K-PET Süper Lig'in 2 ekibinde teknik adamlar ile yollar ayrıldı. Dumlupınar'a elenen Yeşilova'da maç sonunda Şenol Cambulat, yönetim ile konuşarak görevinden ayrılmıştı. Dün akşam ise antrenmana giden Çetinkaya futbolcularına yöneticiler teknik direktör Hakan Sermaye ile yolların ayrıldığını bildirdiler. Her 2 kulüpte de yöneticiler yeni teknik direktörleri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar.