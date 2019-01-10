Kupa programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı açıklandı. 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda 8 maç 19 Ocak Cumartesi, 8 maç da 20 Ocak Pazar günü oynanacak.
Program şöyle:
19 OCAK 2019 CUMARTESİ
Mağusa Canbulat Stadı
Mağusa Türk Gücü – Maraş GSK
Akova Eray Vudalı Stadı
Akova – Doğan Türk Birliği SK
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik
Cihangir Stadı
Cihangir GSK – Hamitköy ŞHSK
Lefkoşa Atatürk Stadı
Gençlik Gücü– Çanakkale TSK
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı– Mesarya SK
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova SK – Girne Halk Evi SK
20 OCAK 2019 PAZAR
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy İYSK – Yenicami AK
Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy SK – Gönyeli SK
Lefke 16 Ağustos Stadı
Lefke TSK – Doğancı SK
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi DSK
Bostancı Bağcıl Stadı
Bostancı Bağcıl SK – Binatlı YSK
Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Gençler Birliği
Esentepe Erdal Barut Stadı
Esentepe KKSK – Karşıyaka ASK