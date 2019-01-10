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Kupa programı açıklandı

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Kupa programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı açıklandı. 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda 8 maç 19 Ocak Cumartesi, 8 maç da 20 Ocak Pazar günü oynanacak.

Program şöyle:

 19 OCAK 2019 CUMARTESİ

Mağusa Canbulat Stadı                                                 

Mağusa Türk Gücü – Maraş GSK

 Akova Eray Vudalı Stadı                                                

Akova  – Doğan Türk Birliği SK

 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı                                    

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik

 Cihangir Stadı                                                                    

Cihangir GSK – Hamitköy ŞHSK

 Lefkoşa Atatürk Stadı                                                    

Gençlik Gücü– Çanakkale TSK

 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı                      

Türk Ocağı– Mesarya SK

 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı                                       

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK

 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı                                  

Yalova SK – Girne Halk Evi SK

 20 OCAK 2019 PAZAR

 Göçmenköy Stadı                                                           

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK

 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı                                              

Ozanköy SK – Gönyeli SK

 Lefke 16 Ağustos Stadı                                                  

Lefke TSK – Doğancı SK

  Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı                              

Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova

 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı                                               

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi DSK

 Bostancı Bağcıl Stadı                                                       

Bostancı Bağcıl SK – Binatlı YSK

 Mormenekşe Cemal Balses Stadı                             

Mormenekşe – Gençler Birliği

 Esentepe Erdal Barut Stadı                                          

Esentepe KKSK – Karşıyaka ASK

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