Kupa programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı açıklandı. 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda 8 maç 19 Ocak Cumartesi, 8 maç da 20 Ocak Pazar günü oynanacak.

Program şöyle:

19 OCAK 2019 CUMARTESİ

Mağusa Canbulat Stadı

Mağusa Türk Gücü – Maraş GSK

Akova Eray Vudalı Stadı

Akova – Doğan Türk Birliği SK

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik

Cihangir Stadı

Cihangir GSK – Hamitköy ŞHSK

Lefkoşa Atatürk Stadı

Gençlik Gücü– Çanakkale TSK

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı– Mesarya SK

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova SK – Girne Halk Evi SK

20 OCAK 2019 PAZAR

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy SK – Gönyeli SK

Lefke 16 Ağustos Stadı

Lefke TSK – Doğancı SK

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi DSK

Bostancı Bağcıl Stadı

Bostancı Bağcıl SK – Binatlı YSK

Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Gençler Birliği

Esentepe Erdal Barut Stadı

Esentepe KKSK – Karşıyaka ASK