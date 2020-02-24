Kupa mesaisi başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final maçları oynanıyor.
Kupada Çeyrek Final ilk maçı bugün Küçük Kaymaklı ileYenicamiarasında oynanacak diğer 3 maç ise Çarşamba günü oynanacak. Rövanş maçları ise 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak. Tur çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.Küçük Kaymaklı – Yenicamimaçını Emre Öztaşlı yönetecek.
Kupada eşleşmeler şöyle;
25 Şubat 2020 Salı, Saat 14:00
Küçük Kaymaklı – Yenicami, Emre Öztaşlı
26 Şubat 2020 Çarşamba, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK, Kerem Eran
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