banner411
banner69
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
7 0
59 0
 
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
60 0
Çetinkaya hayatta, Baf komada
Çetinkaya hayatta, Baf komada
57 0
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
97 0
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
984 0
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
125 0
banner374

Kupa mesaisi başlıyor

banner27

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final maçları bugün Emre Öztaşlı’nın yöneteceği Küçük Kaymaklı – Yenicami maçıyla başlayacak

Kupa mesaisi başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final maçları oynanıyor.

Kupada Çeyrek Final ilk maçı bugün Küçük Kaymaklı ileYenicamiarasında oynanacak diğer 3 maç ise Çarşamba günü oynanacak. Rövanş maçları ise 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak. Tur çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.Küçük Kaymaklı – Yenicamimaçını Emre Öztaşlı yönetecek.

Kupada eşleşmeler şöyle;

25 Şubat 2020  Salı, Saat 14:00

Küçük Kaymaklı – Yenicami, Emre Öztaşlı

26 Şubat 2020 Çarşamba, Saat 14:00

Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK, Kerem Eran
Türk Ocağı Limasol - Çetinkaya TSK, Ali Özer
Göçmenköy İYSK - Doğan Türk Birliği, Serkan Şimşek

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.