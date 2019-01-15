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Kupa maçlarının başlama saati belli oldu

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Kupa maçlarının başlama saati belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı ve maçların başlama saatleri açıklandı.

19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda 8 maç 19 Ocak Cumartesi, 8 maç da 20 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşmalar saat 13.00'te başlayacak.

Program şöyle:

19 OCAK 2019 CUMARTESİ

Mağusa Türk Gücü – Maraş, Mağusa Canbulat Stadı                                                 

Akova  – Doğan Türk Birliği SK, Akova Eray Vudalı Stadı                                                

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı                                    

Cihangir GSK – Hamitköy, Cihangir Stadı                                                                    

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, Göçmenköy Stadı                                                           

Türk Ocağı– Mesarya SK, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı                      

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, Nihat Bağcıer Stadı                                       

Yalova SK – Girne Halk Evi SK, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı                                  

20 OCAK 2019 PAZAR

Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı                                              

Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı                                                    

Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı                                                  

Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı                              

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı                                               

Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı                                                       

Mormenekşe – Gençler Birliği, Mormenekşe Cemal Balses Stadı                             

Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı                                          

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