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Kupa Lefkoşa’ya armağan olsun

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Yenicami’nin teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, kazandıkları Süper Kupa ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken,"Kupayı Lefkoşa’ya armağan ettiklerini" söyledi

Kupa Lefkoşa’ya armağan olsun
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa karşılaşmasını kazanan takımımız Yenicami’nin teknik sorumlusu Özgü Bayraktar karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgü Bayraktar'ın değerlendirmeleri şöyle:

“Kupayı Lefkoşa’ya armağan etmek istiyoruz demiştik, bunu başardık” açıklamasını yapan Bayraktar, sezona Süper Kupa ile başlamanın moral ve motivasyon anlamında önemine vurgu yaptı. Bayraktar’ın değerlendirmesi şu şekilde: “Süper Kupa ile sezona başlamak bizim için moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Özellikle geride bıraktığımız sezon rakibimize iki final birden kaybetmiş olmamız sonrasında bu kupa mücadelesi rövanş niteliğindeydi.

Bu bağlamda hazırlandık. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Biz de en az onlar kadar iyi bir kadro olduğumuz için buna yanıt verdik. Maçın içerisinde gelgitler, kırılma anları oldu. Maç rakibimize de gidebilirdi, bize de gelebilirdi. Sonuçta 120 dakikanın sonunda maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda günün sonunda son sözü kalecimiz Ercan ve kaptan Tansel söyledi ve kupa bize geldi, bunun için mutluyuz. Kupayı Lefkoşa’ya armağan etmek istiyoruz demiştik, bunu başardık”

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