“Kupa kesin hedef”

Soydan SAKALLI

Çetinkaya'nın yeni kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, yeni sezondaki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı'nın açıklamaları şöyle:

"Çetinkaya'nın hedefi her zaman şampiyonluktur. Ama şu anki durumumuzda bunu gerçekleştirme durumumu bilemiyorum. Yine de şampiyonluğu kovalayacağımızı söyleyebilirim.

Ama Kıbrıs Kupası’nın, Çetinkaya'nın kesin hedefi olduğunu söyleyebilirim. Hedeflerimize ulaşmak için camiamızın da desteğiyle ilerleyeceğiz." dedi.