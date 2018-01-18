Kupa heyecanı başlıyor

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda heyecan bu akşam Mağusa Türk Gücü ile Lapta arasında oynanacak gece maçı ile başlayacak. Yarın 14 maçın oynanacağı kupada Pazartesi günü tek maç oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla bu yıl Yalova'nın merhum başkanı Tahsin Mertekçi adına oynanacak Kıbrıs Kupası mesaisi, bu akşam Mağusa Türk Gücü ile Lapta arasında oynanacak gece maçı ile başlayacak.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda 20 Ocak Cumartesi günü 14 maç oynanacak. Bunlardan Yeni Boğaziçi-Dumlupınar arasındaki mücadele gece oynanacak. 21 Ocak Pazartesi ise tek maç yapılacak.

Ev sahibi avantajı Kaymaklı’da

Göçmenköy-Küçük Kaymaklı eşleşmesinde ev sahibi Göçmenköy olmasına rağmen, maç berbat zeminli Göçmenköy antrenman sahasından Küçük Kaymaklı’nın sahası olan Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’na alındı. Böylelikle ev sahibi avantajı da Küçük Kaymaklı’ya geçti.

19 Ocak Cuma

Saat 18.00 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Lapta (Hüseyin Özkan)

20 Ocak Cumartesi:

Saat 14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Doğancı (Evren Karademir)

Saat 14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Ozanköy (Mehmet Malek)

Saat 14.00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Göçmenköy-Küçük Kaymaklı (Osman Özpaşa)

Saat 14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Türk Ocağı (Ali Özer)

Saat 14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Baf Ülkü Yurdu (Fehim Dayı)

Saat 14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Bostancı Bağcıl (Serhan Şimşek)

Saat 14.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova Vuda-Yalova (Serkan Durmaz)

Saat 14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)

Saat 14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Cihangir (Hasan Eriş)

Saat 14.00 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Merit Alsancak Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)

Saat 14.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Gençler Birliği (Osman Küçük)

Saat 14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Gençlik Gücü-Hamitköy (Hakan Muhtaroğlu)

Saat 18.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yeni Boğaziçi-Dumlupınar (Kerem Eran)

Saat 14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Değirmenlik (Mustafa Öztugay)

21 Ocak Pazartesi:

Saat 14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Maraş (Hüseyin Eyyüpler)