Kupa heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları bugün ve yarın oynanacak.
19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanması gereken ancak yağmurlar nedeniyle sahaların bozulmaması amacıyla 26-27 Ocak tarihlerine ertelenen karşılaşmalar saat 13.00'te başlayacak. Kıbrıs Kupası'nda 1.turunda, 8 maç bugün 8 maç da yarın oynanacak.
Program şöyle:
26 OCAK 2019 CUMARTESİ
Mağusa Türk Gücü – Maraş, Mağusa Canbulat Stadı (Hakan Ünal)
Akova – Doğan Türk Birliği, Eray Vudalı Stadı (Mehmet Sezener)
Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı (Hüseyin Özkan)
Cihangir GSK – Hamitköy, Cihangir Stadı (Serhan Şimşek)
Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, Göçmenköy Stadı (Mustafa Öztuğay)
Türk Ocağı– Mesarya SK, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı (Evren Karademir)
Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, Nihat Bağcıer Stadı (Hüseyin Eyyüpler)
Yalova SK – Girne Halk Evi SK, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı (Osman Özpaşa)
27 OCAK 2019 PAZAR
Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı (Utku Hamamcıoğlu)
Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı (Zekai Töre)
Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı (Osman Küçük)
Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı (Fehim Dayı)
K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı (İsfendiyar Açıksöz)
Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı (Serkan Durmaz)
Mormenekşe – Gençler Birliği, Mormenekşe Cemal Balses Stadı (Kerem Eran)
Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı (Emre Öztaşlı)