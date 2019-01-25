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Kupa heyecanı başlıyor

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları bugün ve yarın oynanacak. Kupanın son sahibi Cihangir, bugün evinde Hamitköy’ü konuk edecek

Kupa heyecanı başlıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları bugün ve yarın oynanacak.

19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanması gereken ancak yağmurlar nedeniyle sahaların bozulmaması amacıyla 26-27 Ocak tarihlerine ertelenen karşılaşmalar saat 13.00'te başlayacak. Kıbrıs Kupası'nda 1.turunda, 8 maç bugün 8 maç da yarın oynanacak.

Program şöyle:

26 OCAK 2019 CUMARTESİ

Mağusa Türk Gücü – Maraş, Mağusa Canbulat Stadı (Hakan Ünal)                                             

Akova  – Doğan Türk Birliği, Eray Vudalı Stadı (Mehmet Sezener)                                                

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı (Hüseyin Özkan)                                 

Cihangir GSK – Hamitköy, Cihangir Stadı (Serhan Şimşek)   

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, Göçmenköy Stadı (Mustafa Öztuğay)

Türk Ocağı– Mesarya SK, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı (Evren Karademir)                

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, Nihat Bağcıer Stadı (Hüseyin Eyyüpler)                                      

Yalova SK – Girne Halk Evi SK, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı (Osman Özpaşa)                                 

27 OCAK 2019 PAZAR

Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı  (Utku Hamamcıoğlu)   

Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı (Zekai Töre)         

Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı  (Osman Küçük)

Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı (Fehim Dayı)                             

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı (İsfendiyar Açıksöz)

Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı (Serkan Durmaz) 

Mormenekşe – Gençler Birliği, Mormenekşe Cemal Balses Stadı (Kerem Eran)                           

Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı (Emre Öztaşlı)                       
 

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