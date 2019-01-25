Kupa heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları bugün ve yarın oynanacak. Kupanın son sahibi Cihangir, bugün evinde Hamitköy’ü konuk edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları bugün ve yarın oynanacak. 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanması gereken ancak yağmurlar nedeniyle sahaların bozulmaması amacıyla 26-27 Ocak tarihlerine ertelenen karşılaşmalar saat 13.00'te başlayacak. Kıbrıs Kupası'nda 1.turunda, 8 maç bugün 8 maç da yarın oynanacak. Program şöyle: 26 OCAK 2019 CUMARTESİ Mağusa Türk Gücü – Maraş, Mağusa Canbulat Stadı (Hakan Ünal) Akova – Doğan Türk Birliği, Eray Vudalı Stadı (Mehmet Sezener) Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı (Hüseyin Özkan) Cihangir GSK – Hamitköy, Cihangir Stadı (Serhan Şimşek) Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, Göçmenköy Stadı (Mustafa Öztuğay) Türk Ocağı– Mesarya SK, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı (Evren Karademir) Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, Nihat Bağcıer Stadı (Hüseyin Eyyüpler) Yalova SK – Girne Halk Evi SK, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı (Osman Özpaşa) 27 OCAK 2019 PAZAR Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı (Utku Hamamcıoğlu) Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı (Zekai Töre) Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı (Osman Küçük) Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı (Fehim Dayı) K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı (İsfendiyar Açıksöz) Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı (Serkan Durmaz) Mormenekşe – Gençler Birliği, Mormenekşe Cemal Balses Stadı (Kerem Eran) Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı (Emre Öztaşlı)

