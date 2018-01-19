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Kupa heyecanı başladı

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Kupa heyecanı başladı
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda heyecan dün akşam başladı. Dün gece alınan sonuç ve kupanın programı şöyle:

Mağusa Türk Gücü-Lapta: 4-0

20 Ocak Cumartesi:

Saat 14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Doğancı (Evren Karademir)

Saat 14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Ozanköy (Mehmet Malek)

Saat 14.00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Göçmenköy-Küçük Kaymaklı (Osman Özpaşa)

Saat 14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Türk Ocağı (Ali Özer)

Saat 14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Baf Ülkü Yurdu (Fehim Dayı)

Saat 14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Bostancı Bağcıl (Serhan Şimşek)

Saat 14.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova Vuda-Yalova (Serkan Durmaz)

Saat 14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)

Saat 14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Cihangir (Hasan Eriş)

Saat 14.00 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Merit Alsancak Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)

Saat 14.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Gençler Birliği (Osman Küçük)

Saat 14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Gençlik Gücü-Hamitköy (Hakan Muhtaroğlu)

Saat 14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Değirmenlik (Mustafa Öztugay)

Saat 18.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yeni Boğaziçi-Dumlupınar (Kerem Eran)

21 Ocak Pazar:

Saat 14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Maraş (Hüseyin Eyyüpler)

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