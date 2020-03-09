Kupa hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final 2. maçlarının programı belli oldu. Kupanın ilk maçı olan Çetinkaya – Türk Ocağı maçını Mustafa Öztugay yönetecek.
Program ve maçı yönetecek hakemler şöyle:
10 Mart Salı, Saat 14:00
Çetinkaya – Türk Ocağı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
11 Mart Çarşamba, Saat 14: 00
Cihangir – MTG, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa
YAK – KK, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz
DTB – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir