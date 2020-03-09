Kupa hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final 2. maçlarının programı belli oldu. Kupanın ilk maçı olan Çetinkaya – Türk Ocağı maçını Mustafa Öztugay yönetecek.

Program ve maçı yönetecek hakemler şöyle:

10 Mart Salı, Saat 14:00

Çetinkaya – Türk Ocağı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay

11 Mart Çarşamba, Saat 14: 00

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa

YAK – KK, Atatürk Stadı, İsfendiyar Açıksöz

DTB – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir