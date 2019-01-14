Kupa haftası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk maçlar bu hafta sonu oynanacak.
19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda 8 maç 19 Ocak Cumartesi, 8 maç da 20 Ocak Pazar günü oynanacak. Program şöyle:
19 OCAK 2019 CUMARTESİ
Mağusa Türk Gücü – Maraş, Mağusa Canbulat Stadı
Akova – Doğan Türk Birliği SK, Akova Eray Vudalı Stadı
Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Cihangir GSK – Hamitköy, Cihangir Stadı
Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, Göçmenköy Stadı
Türk Ocağı– Mesarya SK, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, Nihat Bağcıer Stadı
Yalova SK – Girne Halk Evi SK, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
20 OCAK 2019 PAZAR
Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı
Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı
Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı
Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı
K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı
Mormenekşe – Gençler Birliği, Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı