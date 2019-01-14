Kupa haftası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk maçlar bu hafta sonu oynanacak.

19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda 8 maç 19 Ocak Cumartesi, 8 maç da 20 Ocak Pazar günü oynanacak. Program şöyle:

19 OCAK 2019 CUMARTESİ

Mağusa Türk Gücü – Maraş, Mağusa Canbulat Stadı

Akova – Doğan Türk Birliği SK, Akova Eray Vudalı Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Cihangir GSK – Hamitköy, Cihangir Stadı

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, Göçmenköy Stadı

Türk Ocağı– Mesarya SK, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, Nihat Bağcıer Stadı

Yalova SK – Girne Halk Evi SK, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

20 OCAK 2019 PAZAR

Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı

Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı

Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı

Yonpaş Dumlupınar– Merit Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı

Mormenekşe – Gençler Birliği, Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı