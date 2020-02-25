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Kupa günü

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Kupa günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final maçları başladı.

Kupada Çeyrek Final ilk maçı dün Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynanırken, maçı  Diğer 3 maç ise bugün oynanacak. Rövanş maçları ise 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak. Tur çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.

Kupada alınan sonuç ve günün programı şöyle;

Küçük Kaymaklı – Yenicami, 0-4

26 Şubat 2020 Çarşamba, Saat 14:00

Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK
Türk Ocağı Limasol - Çetinkaya TSK
Göçmenköy İYSK - Doğan Türk Birliği

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