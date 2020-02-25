Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final maçları başladı.
Kupada Çeyrek Final ilk maçı dün Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynanırken, maçı Diğer 3 maç ise bugün oynanacak. Rövanş maçları ise 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak. Tur çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.
Kupada alınan sonuç ve günün programı şöyle;
Küçük Kaymaklı – Yenicami, 0-4
26 Şubat 2020 Çarşamba, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK
Türk Ocağı Limasol - Çetinkaya TSK
Göçmenköy İYSK - Doğan Türk Birliği