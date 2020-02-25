Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final maçları başladı.

Kupada Çeyrek Final ilk maçı dün Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynanırken, maçı Diğer 3 maç ise bugün oynanacak. Rövanş maçları ise 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak. Tur çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.

Kupada alınan sonuç ve günün programı şöyle;

Küçük Kaymaklı – Yenicami, 0-4

26 Şubat 2020 Çarşamba, Saat 14:00

Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK

Türk Ocağı Limasol - Çetinkaya TSK

Göçmenköy İYSK - Doğan Türk Birliği