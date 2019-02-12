Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur maçları dün oynanan Girne Halk Evi - Gençlik Gücü maçı ile başlarken, Gençlik Gücü ilk çeyrek finalist oldu.
Kıbrıs Kupası'nda ikinci turundaki 7 maç bugün oynanacak. Kıbrıs Kupası'nda dün alınan sonuç, ikinci tur maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Girne Halk Evi - Gençlik Gücü, (penaltılarda 8-9)
13 Şubat Çarşamba, Saat 14:00
Lefke - DTB, 16 Ağustos Stadı,
MTG - Gençler Birliği, Canbulat Stadı,
Esentepe - Binatlı, Erdal Barut Stadı,
TOL - YAK, Mete Adanır Stadı,
Cihangir - Y Dumlupınar, Cihangir Stadı,
Ozanköy - Düzkaya, Mustafa Özkayım Stadı,
BÜY - Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı,