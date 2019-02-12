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Kupa günü

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Gençlik Gücü ilk çeyrek finalist oldu Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur maçları bugün oynanacak olan 7 maçla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselecek 8 takım belirlenecek

Kupa günü
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Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur maçları dün oynanan Girne Halk Evi - Gençlik Gücü maçı ile başlarken, Gençlik Gücü ilk çeyrek finalist oldu.

Kıbrıs Kupası'nda ikinci turundaki 7 maç bugün oynanacak. Kıbrıs Kupası'nda dün alınan sonuç, ikinci tur maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Girne Halk Evi - Gençlik Gücü, (penaltılarda 8-9)

13 Şubat Çarşamba, Saat 14:00

Lefke - DTB, 16 Ağustos Stadı,

MTG - Gençler Birliği, Canbulat Stadı,

Esentepe - Binatlı, Erdal Barut Stadı,

TOL - YAK, Mete Adanır Stadı,

Cihangir - Y Dumlupınar, Cihangir Stadı,

Ozanköy - Düzkaya, Mustafa Özkayım Stadı,

BÜY - Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı,

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