Gençlik Gücü ilk çeyrek finalist oldu Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur maçları bugün oynanacak olan 7 maçla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselecek 8 takım belirlenecek

Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur maçları dün oynanan Girne Halk Evi - Gençlik Gücü maçı ile başlarken, Gençlik Gücü ilk çeyrek finalist oldu. Kıbrıs Kupası'nda ikinci turundaki 7 maç bugün oynanacak. Kıbrıs Kupası'nda dün alınan sonuç, ikinci tur maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: Girne Halk Evi - Gençlik Gücü, (penaltılarda 8-9) 13 Şubat Çarşamba, Saat 14:00 Lefke - DTB, 16 Ağustos Stadı, MTG - Gençler Birliği, Canbulat Stadı, Esentepe - Binatlı, Erdal Barut Stadı, TOL - YAK, Mete Adanır Stadı, Cihangir - Y Dumlupınar, Cihangir Stadı, Ozanköy - Düzkaya, Mustafa Özkayım Stadı, BÜY - Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı,