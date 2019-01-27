Kupa'da günün sonuçları

KIBRIS KUPASI 1. TUR GÜNÜN KARŞILAŞMALARI MAÇ SONUÇLARI
OZANKÖY - GÖNYELİ 1-0
GENÇLİK GÜCÜ - ÇANAKKALE 4-2 (UZT sonucu)
LEFKE - DOĞANCI 4-0
Y DUMLUPINAR - M A YEŞİLOVA 3-1
K KAYMAKLI - YENİBOĞAZİÇİ 1-0
B BAĞCIL - BİNATLI 0-1
MORMENEKŞE - G BİRLİĞİ 0-1
ESENTEPE - KARŞIYAKA 1-0
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar
Mağusa Türk Gücü – Maraş, 4-0
Akova – Doğan Türk Birliği, 0-3
Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, 4-1
Cihangir GSK – Hamitköy, 3-2
Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, 2-7
Türk Ocağı– Mesarya SK, 2-0
Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, 2-1
Yalova SK – Girne Halk Evi SK, 0-2