Kupa cezalılarının, cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-26 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupasıile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Disiplin Kurulu Cihangir maçında kırmızı kart gören MTG futbolcusu Mehmet Erol ve Türk Ocağı maçında kırmızı kart gören Çetinkaya futbolcusu Emir Dolu’ya 1’er maç, Göçmenköy maçında kırmızı kart gören DTB yardımcı antrenörü Çağan Çerkez’e 2 maç verdi.