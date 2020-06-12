Kupa cezalıları ve cezaları hatırlatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA BARKIN ÖZAŞIK

Küçük Kaymaklı TSK 1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA MUSTAFA DAĞAŞANER

Küçük Kaymaklı TSK 1 Maç



DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1)11/03/2020 tarihinde 20 Temmuz Mete Adanır Stadında Doğan Türk Birliği – Göçmenköy İ.Y.S.K. NicosiaGroup Kıbrıs Kupası A Takım müsabakasının 45. dakikasında, Göçmenköy yedek kulübesinde bulunan102095 lisans numaralı Göçmenköy İ.Y.S.K. futbolcusu Kemal Uçaner’in, hakemlerin ve gözlemcilerin raporlarının doğrultusunda, sportmenliğe ve spor ahlakına veya etiğine aykırı hareket etmesi, tutum ve davranışlarıyla KTFF’nin saygınlığını zedelediği veya değerini düşürdüğü tespit edilmiş olup adı geçen futbolcuya Disiplin Talimatının 35(1)’in ihlalinden dolayı 35(1) (A) uyarınca 4 (Dört) Resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 11/03/2020 tarihinde 15799 maç numarası ile Yenicami A.S.K. ile Küçük Kaymaklı T.S.K. arasında gerçekleşen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2. Maçında Küçük Kaymaklı T.S.K. Başkanı Akay Aşina’nın müsabaka hakemine yönelik eylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 77. maddesi uyarınca tedbirli olarak Kurulumuza sevk edilmiştir. Disiplin Raporu, Gözlemci raporları ve Küçük Kaymaklı T.S.K. Başkanı Akay Aşina’nın savunması dinlenerek değerlendirildi. Maç esnasında, hakemin ihraç kararından sonra sahaya girerek, oyuncu’unun ihraç edilmesine tepki olarak hakeme karşı kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfürlerde bulunduğu tespit edilmesi nedeniyle Küçük Kaymaklı T.S.K. Başkanı Akay Aşina’nın KTFF Disiplin Talimatı 41/1’in ihlalinden dolayı 41/1 b uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.