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Kupa beyi Dumlupınar

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Ligde istediği sonuçları alamayan Yonpaş Dumlupınar, K-PET Süper Ligden Alsancak Yeşilova ve Cihangir’i eledikten sonra çeyrek final ilk maçında Binatlı’yı da mağlup ederek, turu geçme adına büyük avantaj elde etti

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Kupa beyi Dumlupınar
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Stad: Dr Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Burak, İsmail, Ender (Ali), Abbas, Hüseyin, Ali, Hicabi, Berke (Emir), Turgut (Mert), Tahsin

Binatlı: Salih, Mustafa Süzgen, Abdullah (Muammer), Yunus, Sertaç, Victory, Santos, Jorge, Barkın, Hasan (Alattin), Zihni

Goller: Dk10 Abbas, Dk 34 Turgut (Yonpaş Dumlupınar)

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar ile K-PET Süper Lig ekibi Binatlı Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Kıbrıs Kupasının ilk 2 turunda K-PET Süper Lig ekiplerini kupadan eleyen Yonpaş Dumlupınar, maçın ilk yarısını Abbas Osum ve Turgut Kaçar’ın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamlarken, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı. Yonpaş Dumlupınar maçı kazanarak 27 Mart'ta oynanacak rövanş için avantaj elde etti.

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