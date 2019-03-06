Kupa beyi Dumlupınar

Ligde istediği sonuçları alamayan Yonpaş Dumlupınar, K-PET Süper Ligden Alsancak Yeşilova ve Cihangir’i eledikten sonra çeyrek final ilk maçında Binatlı’yı da mağlup ederek, turu geçme adına büyük avantaj elde etti

Stad: Dr Fazıl Küçük Stadı Hakemler: Serhan Şimşek, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Burak, İsmail, Ender (Ali), Abbas, Hüseyin, Ali, Hicabi, Berke (Emir), Turgut (Mert), Tahsin Binatlı: Salih, Mustafa Süzgen, Abdullah (Muammer), Yunus, Sertaç, Victory, Santos, Jorge, Barkın, Hasan (Alattin), Zihni Goller: Dk10 Abbas, Dk 34 Turgut (Yonpaş Dumlupınar) Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar ile K-PET Süper Lig ekibi Binatlı Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Kıbrıs Kupasının ilk 2 turunda K-PET Süper Lig ekiplerini kupadan eleyen Yonpaş Dumlupınar, maçın ilk yarısını Abbas Osum ve Turgut Kaçar’ın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamlarken, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı. Yonpaş Dumlupınar maçı kazanarak 27 Mart'ta oynanacak rövanş için avantaj elde etti.