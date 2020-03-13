Kumyalılılar eve döndüler

Kumyalı, 2019 – 2020 sezonunu BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi Mehmetçik’te geçiren FuatcanAğcabay, Mehmet Sülün ve Serhan Kılıç’ı takıma döndürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Kumyalı da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken Kamil Ergenekon yönetiminde sezona hazırlanıyor. Önemli transferlere imza atan Kumyalı’da, 2019 – 2020 sezonunu BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi Mehmetçik’te geçiren FuatcanAğcabay, Mehmet Sülün ve Serhan Kılıç da takıma döndüler.

Kamil Ergenekon yönetiminde sezona iddialı hazırlanan Kumyalı, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Yedikonuk, Ergazi ve Sipahi ile mücadele edecek. Kumyalı, ilk haftada ise Yeni Erenköy ile karşılaşacak.

