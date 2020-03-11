Kumyalı’dan flaş transferler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Kumyalı da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken Kamil Ergenekon yönetiminde sezona hazırlanıyor. Önemli transferlere imza atan Kumyalı, Yarköy’den 30 yaşındaki tecrübeli golcü Meyti Ateş ve Ali Gökbük’ü, Geçitkale’den Tanju Kaya ve Ali Elmas, Mehmetçik’ten eski futbolcusu Ersin Gündeğer, Canbulat’tan Oray Kotbaş ve Abdurrahman Temel’i kadrosuna kattı.

Kamil Ergenekon yönetiminde sezona iddialı hazırlanan Kumyalı, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Yedikonuk, Ergazi ve Sipahi ile mücadele edecek. Kumyalı, ilk haftada ise Yeni Erenköy ile karşılaşacak.

