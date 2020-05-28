Kumyalı’da hedef, hedefe varmak

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Ligekiplerinden Kumyalı da antrenmanlarınabaşladı. Geçtiğimiz sezon son anda BTM Birinci Lige çıkma şansını yitiren kırmızı siyahlılar, yeni sezonda BTM Birinci Lige çıkma hedeflerine ulaşmayı hedefleyecekler.
Yoğun bir tempo içerisinde Kamil Ergenekon yönetiminde çalışmaya başlayan Kumyalı’da, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu kurallara göre antrenmanlar yapılıyor.
Sekizer kişilik gruplar halinde antrenman yapan Kumyalı futbolcuları, kros çalışmaları ile başlayan antrenmanlarını sürdürürlerken, BTM İkinci Ligin başlama tarihinin açıklanmasını bekliyorlar.