Kumyalı’da başkan Ağcabay

Kumyalı Spor Kulübünde uzun yıllar başkanlık yapan Ahmet Yekta’nın beklenmedik vefatından sonra kulübün asbaşkanı Fuatcan Ağcabay başkanlık görevini devraldı

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde mücadele edecek olan Kumyalı’da yeni sezona yönelik çalışmalar başladı.

Kumyalı Spor Kulübünde uzun yıllar başkanlık yapan Ahmet Yekta’nın beklenmedik vefatından dolayı kulübün asbaşkanı Fuatcan Ağcabay başkanlık görevini devraldı. Kumyalı Spor Kulübünde çok önemli hizmetleri emek ve katkıları olan merhum Ahmet Yekta’dan boşalan başkanlık görevini devralan Fuatcan Ağcabay 2018-2019 döneminde birlikte çalışacağı yönetim kurulunun belirleyerek açıkladı.

Fuatcan Ağcabay başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı, Asbaşkan Mulla Kumyalılı, Veznedar Mustafa Ağcabay, Yazman Yekta Polat, Sayman Hürkan Ceylanlı, Sporcu Sorumlusu Hakan Ceylanlı, Sosyal İşler Sorumlusu Murat Şahin, Saha Sorumlusu Bayram Pars şeklinde oldu.

Zor Görev

Kumyalı Spor Kulübü başkan Fuatcan Ağcabay kulübleri ile özdeşleşen efsane başkan olan Ahmet Yekta’nın vefatından sonra büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirtirken, hayatın devam ettiğini söyledi. Ağcabay, Yekta’nın canı kadar değer verdiği kulübümüze sahip çıkmak ve onun bıraktığı noktadan daha iyi yerler taşımak için yönetimdeki ekibi ile birlikte çok zor bir görevi devraldıklarının bilinci içerisinde olduğunu belirtirken, genç, çalışkan yöneticilere çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ağcabay, ilk olarak sahanın çim zemine dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını, ölçümlerin yapıldığını, elektiriğin getirilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtirken, sportif açıdan da başlayacak olan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde en iyi şekilde mücadele etmek içinde hazırlıklara başlandığını söyledi.