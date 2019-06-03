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Kumyalı yönetimi özür diledi

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Kumyalı Spor Kulübü yönetimi, Ergazi ile oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan saha olayları nedeniyle KTFF ve MHK’dan özür dilerken, Bayram Temel’i süresiz kadro dışı bıraktı

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Kumyalı yönetimi özür diledi
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Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig 6. Grupta mücadele eden ve ilk devreyi lider olarak tamamlayan Kumyalı Spor Kulübünde Fuat Ağcabay başkanlığındaki yönetim, ligin ikinci devresinin ilk maçında Ergazi ile oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan saha olayları nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme yazısı ile açıklamada bulundu.

Kumyalı Spor Kulübü yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“1 Haziran Cumartesi günün Mehmetçik Stadında oynanan Kumyalı – Ergazi karşılaşmasında maçın uzatma anlarından istem dışı olaylar yaşanmıştır.

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içi karışmış olup, olaylar tamamen Kumyalı Spor Kulübü yönetimi, futbolcuları kontrolü dışında gelişmiş olduğu ve istenmeyen görüntüler yaşanmıştır. Uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan, ardından hakeme yönelik itirazlarda haddini aşan ifadeler kullanan futbolcumuz Bayram Temel’i, maçın ardından hemen toplanan yönetim kurulumuz aldığı kararla süresiz kadro dışı bıraktı.

Saha içinde ve sonrasında yaşanan olaylardan dolayı önce yönetim kurulumuz adına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan (KKTF), Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) özür diler, yaşanan olayların yönetim dışında geliştiğini bir kez daha hatırlatırız.

Yıllardır bu ligde aralıksız mücadele eden ve olaylardan her zaman uzak durmaya özen gösteren Kumyalı Spor Kulübüne mal edilmemesini rica ederiz denildi.

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