Kumyalı yönetimi durmuyor

Fuatcan Ağcabay başkanlığındaki Kumyalı yönetimi, görevi devretmeye hazırlanmasına rağmen, kulüp için çalışmaya devam ediyor. Kumyalı sahasının çimlendirilmesi için çalışma başlatan yönetim kurulunun çalışmalarla ilgili açıklaması şöyle: "Spor Dairesi müdürü, Spor Dairesi yetkililerinin ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla saha inceleme ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda proje kontrolleri yapılmış olup gerekli hazırlıklar için notlar alınmıştır. Bayram tatilinin ardından çalışmalar başlanacağına dair bilgiler aktarılarak ilk olarak alt yapı çalışmaları yapılması gerektiğine dair bilgiler aktarıldı."