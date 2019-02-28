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Kumyalı yeni sezona hazırlanıyor

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Kumyalı Spor Kulübünde Fuatcan Ağcabay başkanlığındaki yönetim, yeni sezonda takım çalıştıracak antrenör Kani Buranay ve futbolcularla toplantı gerçekleştirerek yeni sezon hazırlıklarıı sürdürdü

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Kumyalı yeni sezona hazırlanıyor
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Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde mücadele edecek olan Kumyalı Spor Kulübünde başkanlık görevini devralan Fuatcan Ağcabay ve yönetimi yeni sezonda takım çalıştıracak antrenör Kani Buranay ile anlaşarak başlatmış oldukları çalışmalara, yapılan sporcu toplantısı ile devam etti.

Kumyalı Spor Kulübü başkanı Fuatcan Ağcabay, yöneticiler, antrenör Kani Buranay ve sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen sporcu toplantısında birlik, beraberlik mesajı verilirken sezonun onlar açısından çok anlam ifade ettiği görüşünde birleşildi.

Toplantıda  konuşan, Kumyalı Spor Kulübü başkan Fuatcan Ağcabay sezona yönelik çalışmalara başladıklarını, kulübü daha iyi yerler taşımak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaptı. Ağcabay, Efsane başkanları Ahmet Yekta’nın bırakmış olduğu emaneti en iyi şekilde sahiplenerek gereken ne ise yapılacağının altını çizdi. Başkan Fuatcan Ağcabay, yönetim, antrenör ve oyuncu grubu olarak çok genç olmalarına rağmen, çok çalışarak, mücadele edecekleri Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Liginde başarılı olmak için çok çalışarak hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

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