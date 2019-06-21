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Kumyalı'nın hedefi liderliği korumak

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Kumyalı'nın hedefi liderliği korumak
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BTM İkinci Lig Altıncı Grupta lider ile ikincinin karşı karşıya geleceği ve grup liderinin belirleneceği İskele Cumhuriyet Stadındaki maçta lider Kumyalı, Yarköy karşısında maçı mağlup olmadan tamamlayarak lider olarak Play off finallerine yükselmeyi hedefleyecek.

Geride kalan sezonun başarılı isimlerinden Turgay Misk'in yöneteceği maç öncesinde Kumyalı Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Kumyalımız BTM İkinci Ligi 6. Grubunda 23 puanla lider konumundayız. Play-off mücadelesine katılmaya hak kazandık.

Bu süreçte emeği geçen tüm futbolcularımıza teşekkür ederiz. Pazar günü Kumyalımız saat 17:30'da İskele Cumhuriyet Stadında Yarköy ile karşılaşacaktır. Bu maçtan en az 1 puan almamız hâlinde lider olarak olarak play-off mücadelesine katılacağız.

Bu maçta takımımızı yalnız bırakmayalım ve maçta yerimizi alalım. Bu şampiyonluk maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."

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