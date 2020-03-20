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Kumyalı kulüp lokali yenilendi

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Kumyalı Spor Kulübü yönetimi, boyama ve düzenleme işlemlerini bizzat yaparak, kulüp lokal binasının yeniledi

Kumyalı kulüp lokali yenilendi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Kumyalı Spor Kulübünün lokal binasının bakım onarım ve tadilat çalışmaları sona erdi.

Kumyalı Spor Kulübü yönetimi, kulüp lokal binasının yenilenmesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kumyalı Spor Kulübünün lokal binasının bakım onarım ve tadilat çalışmaları sona erdi. Bu zorlu ve güzel süreçte kulüp yönetim kurulu üyeleri olarak kulübü bizzat tadilata aldık.

Yönetim kurulu olarak boyama ve düzenleme işlemlerini bizlerin yaptığını, sizlere gururla ve mutlulukla belirtmek isteriz.
Bu tadilat süresince emeklerini esirgemeyen üyelerimize Polat PoyrazHakan CeylanlıMurat Şahin, MullaKumyalılı, Hasan CeylanlıHürkan CeylanlıYekta PolatBayram BağrıkaralıFuatcanAğcabay gibi isimlere ve sürekli yanımızda olan Zalihe Öztürk ve Mustafa Ağcabay’a teşekkür ederiz.”

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