 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
4 0
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
51 0
 
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
25 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
9 0
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
12 0
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
52 0
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
46 0
banner82

Kumyalı genel kurul gerçekleştirecek

banner27

Kumyalı Spor Kulübünde başarılı işlere imza atan Fuat Ağcabay başkanlığındaki genç yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirecek

Kumyalı genel kurul gerçekleştirecek
banner267

BTM İkinci Ligde başarılı bir sezon geçirerek grubunu namağlup birinci tamamlayan ancak BTM Birinci Lige yükselemeyen Kumyalı'da, Fuat Ağcabay başkanlığındaki genç yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirecek.

17 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de kulüp lokalinde gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde başkan Fuat Ağcabay'ın açıklaması şöyle:

"Kumyalı Spor Kulübünü daha yerlere hep birlikte getirmek için birlik beraberlik için Genç Yönetim olarak çok iş yaptık.

Bizim isteğimiz Kumyalı'nın daha iyi yerlere gelmesi idi. Futbolun yanı sıra tiyatro, panayır gibi organizasyonları yapmaya çalıştık. Köyde olmayan, köyün ihtiyaç duyduğu ne varsa onları yapmaya çalıştık. Biz 8 genç elimizden geleni yaptık.

Ben kendi adıma başkanlığı bıraktığımı açıklıyorum. Futbolcu olarak köyüme katkı sağlamaya devam edeceğimi belirtiyorum. Biz eski başkanımız Ahmet Topel Yekta’ya sözümüzü tutarak, grubumuzu namağlup olarak birinci bitirdik. Genel kurulumuza köylülerimizi bekliyoruz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.