Kumyalı genel kurul gerçekleştirecek

Kumyalı Spor Kulübünde başarılı işlere imza atan Fuat Ağcabay başkanlığındaki genç yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirecek

BTM İkinci Ligde başarılı bir sezon geçirerek grubunu namağlup birinci tamamlayan ancak BTM Birinci Lige yükselemeyen Kumyalı'da, Fuat Ağcabay başkanlığındaki genç yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirecek.

17 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de kulüp lokalinde gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde başkan Fuat Ağcabay'ın açıklaması şöyle:

"Kumyalı Spor Kulübünü daha yerlere hep birlikte getirmek için birlik beraberlik için Genç Yönetim olarak çok iş yaptık.

Bizim isteğimiz Kumyalı'nın daha iyi yerlere gelmesi idi. Futbolun yanı sıra tiyatro, panayır gibi organizasyonları yapmaya çalıştık. Köyde olmayan, köyün ihtiyaç duyduğu ne varsa onları yapmaya çalıştık. Biz 8 genç elimizden geleni yaptık.

Ben kendi adıma başkanlığı bıraktığımı açıklıyorum. Futbolcu olarak köyüme katkı sağlamaya devam edeceğimi belirtiyorum. Biz eski başkanımız Ahmet Topel Yekta’ya sözümüzü tutarak, grubumuzu namağlup olarak birinci bitirdik. Genel kurulumuza köylülerimizi bekliyoruz."