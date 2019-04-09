Kumyalı'dan transfer taarruzu

BTM 2. Liginde mücadele edecek olan Kumyalı, sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanırken, 6 futbolcu transferiyle kadrosunu güçlendirdi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Kumyalı, sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

Kani Buranay'ın teknik adamlığında yeni sezona hazırlanan Kumyalı, birçok transfer gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirdi. Önemli transferler gerçekleştiren Kumyalı, Yeşilköy'den Mensur Kaya ve Abdurrahman Temel, Mehmetçik'ten Ersin Gündöğer ve Bayram Temel, İskele Trabzonspor'dan Burak Topal ve Serdarlı'dan Ferdi Usbahalı'yı kadrosuna kattı.

Kumyalı, BTM İkinci Lig 6. Grupta, Ardahan, Bafra, Ergazi, Yarköy ve Yeni Erenköy ile mücadele edecek.