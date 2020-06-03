Kumyalı beklemeye geçti

Kumyalı Spor Kulübü başkanıHakan Ceylanlı, BTM 2. Ligin başlangıç tarihinin belli olmamasından dolayı antremanlara ve hazırlıklara bir süre ara verdiklerini açıkladı

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Ligekiplerinden Kumyalı da antrenmanlarına başlamıştı.

Yoğun bir tempo içerisinde Kamil Ergenekon yönetiminde çalışan Kumyalı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu kurallara göre antrenmanlarını yaparken, kros ve kum çalışmalarını tamamladıktan sonra saha çalışmalarına başlamış ve antrenmanlarını Mehmetçik Stadına taşımıştı.

Ancak BTM İkinci Ligin başlama tarihinin açıklanmaması üzerine kırmızı siyahlılarda yönetim kurulu antrenmanları durdurma kararı aldı.

Konu ile ilgili olarak Kumyalı Spor Kulübü Yönetim Kurulu BaşkanıHakan Ceylanlı imzası ile yayınlanan açıklama şöyle:

“Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede liglere ara verilme kararı alınmış olup ardından BTM2. Ligi ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Süper lig ve 1.liglere başlanacağına dair alınan kararlar spor kulüplerine bildirilmiş olup gerekli hazırlıklara üst lig takımları başlamış bulunmaktadır.BTM 2. Ligin ise henüz net bir başlangıç tarihi olmadığından dolayı gerekli antremanlara ve hazırlıklara bir süre ara verdiğimizi siz değerli taraftarlarımıza ve destekçilerimize bildiririz.

Bu önemli ve zorlu süreçte Kumyalı Spor Kulübü yönetimi olarak KTFF’den gelecek bilgiler doğrultusunda hareket edeceğimizi Kumyalı Spor Kulübü olarak kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”

