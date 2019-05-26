Küme düşen son 2 takım belli oldu

2018-2019 sezonunda Türkiye Spor Toto Süper Lig'e veda eden son 2 takım Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu

34.hafta maçlarının ardından ligin son sırasında bulunan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Akhisarspor’un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da lige veda etti.

Nefes kesen bir heyecana sahne olan son hafta maçları aynı saatte başladı. Puanları birbirine çok yakın olan Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe ligde kalmak için mücadele gösterdi.

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bursaspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar ligi 37 puanla 16.sırada tamamladı ve Süper Lig'e veda etti.

Bursaspor şampiyon olup küme düşen ilk takım oldu

Göztepe ise kendi sahasında Ankaragücü ile karşılaştığı maçta 2-1 galip gelerek avantajı kaçırmadı. Bu sonuçların ardından Göztepe’nin 38 puanla 15.sırada kaldığı lige 1 puan gerisindeki Bursaspor veda etmiş oldu.

2005-2006 sezonunda Süper Lig’e yükselen Bursaspor 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşadı. Yeşil beyazlılar Süper Lig’de şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım oldu.

Dadaşlar ise deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup etmesine rağmen Göztepe ve Bursaspor’un kazanmasıyla 35 puanla 17.sırada Süper Lig’e 'elveda' dedi.