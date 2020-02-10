“Kulüplerin halini meclistekiler bilmez”

Hasan Sertoğlu, futbola yönelik eleştirilere yanıt verirken, “Kulüplerin halini mecliste oturanlar değil sokakta dilenenler bilir.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, futbola yönelik olarak son zamanlarda yapılan eleştirilere yanıt verdi.

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Son zamanlarda yine futbola yönelik karalamalar başladı. Biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak buna yanıt vereceğiz.

KTFF'ye kayıtlı kaç kulüp ve sporcu olacağı konusunda bir çalışma başlattık. Çıkacak sayılara inanamayacaksınız. Federasyonlara yapılacak katkı da buna yani takım ve sporcu sayısına göre yapılmalıdır. Böyle bir durumda KTFF haricinde hiçbir federasyon para alamaz.

Kulüplerin halini mecliste oturanlar değil sokakta dilenenler bilir. Herkes gerçekleri öğrenecek. Bu memlekette gençliği ayakta tutan futboldur."