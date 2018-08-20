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“Kulüplerin alacağı katkı netleşmeli”

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Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi Evren Mannaş, K-PET Süper Lig kulüpleri ile K-PET Birinci Lig kulüplerinin alacakları kararlara, o ligde takımların karar vereceğini açıklarken, alınacak katkının netleşmesi konusunda girişim yaptıklarını söyledi

“Kulüplerin alacağı katkı netleşmeli”
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Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi, Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş, Kulüpler Birliği'nin yeni yönetim kurulu olarak, K-PET Süper Lig kulüpleri ile K-PET Birinci Lig kulüplerinin sorunlarını ayrı ayrı değerlendirerek kararlar vereceklerini açıkladı.

Kulüplerin alacakları katkı payları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Evren Mannaş'ın açıklamaları şöyle:

"K-PET Süper Lig kulüpleri ile ilgili karar alınacağında, K-PET Birinci Lig kulüpleri bu kararda etkili olmayacak. Aynı şekilde K-PET Birinci Lig kulüpleri ile ilgili kararlarda da K-PET Süper Lig kulüpleri etkili olamayacaklar.

Kulüplerimizin ekonomik sıkıntılardan kurtulması için çalışma başlattık. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yıl içerisinde alınacak olan katkının netleşmesi konusunda da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanıyla görüşmelerimiz vardır. Hakem paralarının ne olacağı konusunda da temaslarımız vardır. Biz, herkesi ne alıp, ne vereceğini, bilmesini arzuluyoruz."

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