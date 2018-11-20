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Kulüplerimiz Tuğsan için kenetlendi

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Futbol kulüplerimizin Tuğsan Yazıcı için başlatmış oldukları bağış kampanyasında toplanan gelirin çeki, Tuğsan Yazıcı'nın ailesine verildi

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Kulüplerimiz Tuğsan için kenetlendi
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Hacı Ahmet AKKAYA

Futbol kulüplerimizin İstanbul'da tedavi gören Tuğsan Yazıcı için başlatmış oldukları bağış kampanyasında toplanan gelirin çeki, Tuğsan Yazıcı'nın ailesine verildi.

Göçmenköy İdman Yurdu kulübünün öncülüğünde başlatılan ve Çetinkaya Spor Kulübü, Kücük Kaymaklı Spor Kulübü, Dumlupınar Spor Kulübü, Ozanköy Spor Kulübü, Hamitköy Spor Kulübü, Atleks Sanverler Ortaokulu ile Vakıflar Bankası personelinin katkılarıyla toplanan yardımın çeki, Göçmenköy Fahri başkanımız Arslan Bıçaklı ve kulüp başkanı Ersan Karataş  tarafından Tuğsan Yazıcı'nın eniştesi Burak Çevikçe'ye teslim edildi..

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