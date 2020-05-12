"Kulüpleri birilerinin oyuncağı olmaktan kurtaracağız"

Hasan Sertoğlu, “KTFF olarak bir sponsorluk yasası çalışması yaptık. Ama Yenicami kulübü bunun çok daha detaylısını yaptı. Kulüpler Birliği, Yenicami ve KTFF yönetimi ile bu çalışmayı düzenleyip, futbol kulüplerini birilerinin oyuncağı olmaktan kurtaracağız.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Hasan Sertoğlu, Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yaşadığımız 2 aylık süreç ülke sporunun, özellikle de futbolun, futbol kulüplerinin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 19,000’e yakın lisanslı sporcusu vardır. Bizim hep dediğimiz, kulüplere iyi bakalım, onları ayakta tutalım sözleri, bu süreçte herkes anladı. Herkese ders oldu.

Kulüplerimiz, futbolumuzu yerden yere vuran kişiler de bunları gördü. Birbirimizi sevmeyebiliriz. Ama saygı duymalıyız. Ülkedeki kıskançlık ve hizipleşmeyi bir yana bırakmalıyız. Bir virüs çok şey değiştirdi. Sağlıklıysan, spor yapıyorsan, bu haftalık seni öldürmez; hasta etmez. Kalan 8 hafta oynanacak.

Yönetim kurulu üyemiz Mehmet Saydam ile birlikte bir sponsorluk yasası çalışması yaptık. Ama Yenicami kulübü bunun çok daha detaylısını yaptı. Kulüpler Birliği, Yenicami ve KTFF yönetimi ile bu çalışmayı yapıp, futbol kulüplerini birilerinin oyuncağı olmaktan kurtaracağız.

Başkan olmak isteyen biri gelip başkan olabilecek. Kişilerden kulüplerimizi kurtarmalıyız. Paralı veya parasız herkes yöneticilik ve başkanlık yapabilir. Herkes de birbirini sorgulasın.

Üyeleri kulüpleri, kulüpler federasyonu sorgulasın. Devleti de içine alacak bu döngü sonunda denetimler olacaktır.

Önümüzdeki süreçte hep birlikte uzun tartışmalar sonunda değişmesi gereken yerleri değiştirip, bu işin peşini bırakmayacağız.