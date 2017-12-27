Kulüplere transfer yasağı getirilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu üye kulüplerinin haklarını korumak için tedbirler alırken, transfer dönemlerinde, çekleri karşılıksız çıkan kulüplere transfer yasağı getirilmesini kararlaştırdı

Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle:

"K-Pet Süper Lig ve 1. Liglerin 12. ve 13. hafta maçlarının tescil edildi.

2017-2018 futbol sezonu ikinci devresinde başlayacak olan ara transfer dönemi ile birlikte;

a) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplerin yapacakları kiralık veya bonservisli transferlerin kulüp çekine karşılık yapılması halinde, ilgili transferlerin KTFF şahitliğinde yapılmasına;

b) Yapılan transfere karşılık kesilen çeklerin karşılıksız çıkması halinde,ilgili çekin bedelinin ilk transfer dönemine kadar ödenmemesi durumunda yapılan transferin iptal edilmesine ve ilk transfer döneminde ilgili futbolcunun bedelsiz olarak eski kulübüne geri dönmesine;

c) Çekleri karşılıksız çıkan kulüplere bir sezon transfer yasağı getirilmesine karar verildi."