Kulüpler yabancı bildirimi yapmalı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Ligde yer alan kulüplerden yabancı bildirimi yapmalarını istedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Ligde yer alan kulüplerden Yabancı Bildirimi yapmalarını istedi.

Yapılan açıklamada 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar kulüplerin kadrolarında bulunduracağı yabancı oyuncu bildirimlerini ulaştırmaları istendi. K-Pet Süper Lig ekiplerinin 3 yabancı, K-Pet 1. Lig ekiplerinin de 2 TC’li veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcularını ilgili tarihe kadar bildirmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Kulüpler başvuruyu kendi başlıklı kağıtlarına 2019-2020 sezonunda kullanacağı yabancı futbolcuların isimlerini yazarak yapacak. İlgili belgede kulüp yetkilisinin imzası ve mührünün olmasının zorunlu olduğu da belirtildi.

KTFF daha önce yaptığı açıklamada yabancı futbolcuların bildirim sonrasındaki durumlarını da kulüplere duyurmuştu.

Yabancı Futbolcu Serbest Transfer Bedelleri aşağıdaki gibidir;

1 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu; Süper Lig: 15 bin TL / 1.Lig: 10 bin TL

2 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu; Süper Lig: 20 bin TL / 1.Lig 15 bin TL

3 yıl ve üzeri sözleşmesi biten yabancı futbolcu; Süper Lig 30 bin TL / 1.Lig: 25 bin TL