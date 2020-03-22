banner411
banner69
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
35 0
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
18 0
 
Mülteciler için yardım yağdı
Mülteciler için yardım yağdı
10 0
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
30 0
Bu krizden nasıl çıkılacak?
Bu krizden nasıl çıkılacak?
28 0
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
145 0
Motor sporlarına ilgi artırıyor
Motor sporlarına ilgi artırıyor
27 0
banner374

Kulüpler süper lig için 17 Nisan tarihini önerdi

banner27

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili TRT SPOR'a önemli açıklamalarda bulundu. Sepil, "TFF'ye 17 Nisan tarihini önerdik" dedi

Kulüpler süper lig için 17 Nisan tarihini önerdi

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 17 Nisan'dan itibaren yeniden başlanması önerisinde bulunduklarını söyledi.

TRT SPOR'da yayınlanan "Stadyum" programına telefonla bağlanan Sepil, şunları söyledi:

"Telekonferansla yaptığımız Kulüpler Birliği toplantısında bir çok konu konuşuldu. En önemli gündem maddelerinden biri; kulüplerin nasıl bir süreç öngördüğü oldu. Zaten sayın bakanla (Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu) yapılan toplantıda bizden istenilen bir takım bilgiler vardı; hem futbolda, hem basketbolda hem voleybolda...Bakanımızdan gelen istek ve sorularla ilgili bir toplantı yaptık. Bu soruların en önemlisi, şu anda herkesin de tartıştığı, ligler ne zaman başlamalı sorusuydu. Bu tabi şu an öngörülmesi zor bir durum. Yaşananlara bakarsak biz istediğimiz kadar öngörü yapalım ama süreç bizim öngörülerimizi her zaman yönlendirecek. Burada en önemli husus şuydu; bir izolasyon uzun süre yapılabilir ama bu izolasyon süresi uzadıkça sporcuların tekrar maç oynayacak bir forma gelmesi veya fiziksel olarak hazır olması süresi de uzar. Onun için iki öneri oldu. Birinci öneri 17 Nisan'dan itibaren ikinci ise Nisan sonunda liglerin başlanması şeklindeydi. Çogunluk daha erken olan 17 Nisan tarihini destekledi. Dolayısıyla biz de Türkiye Futbol Federasyonu'na ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.