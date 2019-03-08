banner255
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
11 0
Yürekler yandı
Yürekler yandı
464 0
 
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
390 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
42 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
50 0
104 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
53 0
banner82

Kulüpler paralarındı

banner27

banner262
Kulüpler paralarındı
banner267

Maliye Bakanlığının futbola ayırdığı katkının ilk bölümü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hesabına yatırılırken, federasyon da parayı kulüplere dağıttı. Kulüp başına yaklaşık 70,000 TL düşerken, kulüplerin borçlarını bu miktardan düşen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, kalan miktarı kulüp başkanlarına ödedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.