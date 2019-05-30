Kulüpler memnun mesut

Futbol Kulüpler Birliği kurul gerçekleştirdi. Kulüplerin çoğunluğu, genel kurul öncesinde şikayetçi oldukları yabancı futbolcu sayısı ve 21 yaş altı futbolcusu konularında, genel kurulda değişiklik istemediler

Futbol Kulüpler Birliği dün Arslan Bıçaklı başkanlığında genel kurul gerçekleştirerek kulüplerin sorunlarını görüştü. Genel kurula, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu da katıldı.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılan genel kurula, K-PET Süper Lig kulüpleri ilgi gösterirken, K-PET Birinci Lig kulüplerinin ilgisi az oldu.

Genel kurula, toplam 19 kulüp katılırken, K-PET Süper Ligden sadece Gençlik Gücü genel kurula katılmadı. K-PET Birinci Ligden katılan kulüp sayısı ise sadece 4 oldu.

Genel kurulda tamamlanan 2018 – 2019 sezonundaki sorunlar ve oynanacak olan 2019 – 2020 sezonunda yabancı sayısı, serbest transferler ve 21 yaş altı konuları başta olmak üzere futboldaki diğer sorunların görüşüldü.

Kulüpler genel kurul öncesinde şikayetçi oldukları yabancı futbolcu sayısı ve 21 yaş altı futbolcusu konularında, çoğunlukla değişiklik istemediler. 16 K-PET Süper Lig takımından 9’u bu kuralların korunması yönünde, kendilerine dağıtılan formu doldururlarken, çoğunluğun kararının geçerli olması bekleniyor.

K-PET Süper Ligde yabancı futbolcu sayısının 3, olarak kalması, 21 yaş altı kuralının da aynen kalması bekleniyor. K-PET Birinci Ligde ise 2 olan Türkiyeli oyuncu sayısının aynen kalması bekleniyor.

Futbol Kulüpler Birliği genel kurulunda ortaya çıkan görüşleri değerlendirecek olan Hasan Sertoğlu başkanlığındaki KTFF yönetim kurulu, 2019 – 2020 sezonuna yönelik nihai kararları, Cumartesi günü açıklayacak.

