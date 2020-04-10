"Kulüpler ligi bitirmeye hazır değil"

Aytaç Karavezirler, sezonun mutlaka tamamlanması gerektiğine dikkat çekerken, ekonomik olarak hiç bir kulübün ligi bitirmeye hazır olmadığını belirtip, yabancı futbolcuların kadrolarda olduğunu söyledi

Necati KÜLAHLILAR

Cihangir kulüp başkanı Aytaç Karavezirler, son günlerde yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aytaç Karavezirler'in açıklamaları şöyle:

"Bu süreçte hazırlık süresi sonrasında ligler hızlandırılmış bir şekilde 1,5 ayda tamamlanır. Normal sezon sonunda ise playoff ve playout maçları oynanır ve sezon tamamlanır. Sezonun mutlaka tamamlanması lazımdır.

Şu anda kulüpler ligin başlamasını istemez. Çünkü ekonomik olarak hiç bir kulüp ligi bitirmeye hazır değildir. Bu nedenle başkanlar, futbolun paydaşlarıyla birlikte ligin tamamlanması, yabancı futbolcular konusu ve yeni sezonla ilgili toplanmalıdırlar. Bu toplantıda değerlendirmeler yapılır ve en doğrusu bulunur.

Bizlerin elleri yıllardır zaten taşın altındadır. Artık herkes ellerini taşın altına koymalıdır. Yabancı futbolcular da aramızdadır. Onlar da kadrodadırlar. Alt liglerde yabancılar kaldırılarak yola devam edilir."