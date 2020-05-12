Ömer Saykal, “Kulüpler denetlenebilir olmalıdırlar. Biz kulübümüzün hesaplarını denetlettiriyoruz. Ama denetim sadece böyle olmaz. Bu konuda Yenicami’nin yaptığı çalışma önemlidir.” açıklamasını yaptı

Gönyeli kulüp başkanı Ömer Saykal, Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklamalar yaptı.

Ömer Saykal'ın açıklamaları şöyle:

“Kulüplerimizin yeniden yapılandırılması konusunda YenicamiSpor Kulübünün yaptığı çalışma önemlidir.

Biz kulübümüzün hesaplarını denetlettiriyoruz. Ama denetim sadece böyle olmaz. Büyük özverilerle kulüp başkanlığı görevi yürütülüyor. Bu nedenle yönetimlerde ciddi çalışmalar yapacak finans yönünden bilgili teknik elemanlar yönetim kurullarında görev almalıdırlar. Bu kişiler kulüp yapısını da bilen kişiler olmalıdırlar.

Kulüpler denetlenebilir olmalıdırlar. Bunda da federasyon öncü ve kulüplere yardımcı olmalıdır. Eğitim ve sporun entegrasyonu da tam olmalıdır. Maalesef bizde bu böyle değildir. Okullar ve tesisler bu konuda yeterli değildir."