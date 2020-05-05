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Kulüpler de test kiti alacak

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Kulüpler de test kiti alacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, maçlar başlamadan ilgili herkese test yapılması gündeme geldi.

Arslan Bıçaklı başkanlığındaki Kulüpler Birliği yönetimi de test kiti alınması konusunda kulüplerin de yardımcı olması kararını aldı.

Alınan karara göre test yapılması gereken zamanlarda, testlerin yapılması için futbol kulüpleri de kit alarak elini taşın altına koyacaklar.

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