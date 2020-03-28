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Kulüpler çok kötü etkilenecek

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Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, koronavirüs tehlikesinden uzaklaşmak için, kader birliği yapmamızın şart olduğunu söylerken, ekonomik sıkıntıların kulüplerimizi çok daha kötü etkileyeceğini düşündüğünü belirtti

Kulüpler çok kötü etkilenecek

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun ligleri ve tüm futbol faaliyetlerini askıya almıştı.

Yaşanan olumsuz durum ile ilgili olarak Halkın Sesine ve Halk Spor’a değerlendirmelerde bulunan Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu şu açıklamayı yaptı:

“Dünyayı ve ülkemizi sarsan COVID-19 virüsüne karşı ülkemizde alınan önlemler giderek yeterli ölçüye ulaşıyor diye düşünüyorum. Tabii ki bu alınan önlemler kapsamında burada tüm halkımızın uyarılara göstereceği duyarlılık önemlidir.

“EVDE KAL” diyerek doğru slogan kullanıldı. Aksi takdirde alınacak olan önlemi ben hiç tasvip etmem. Çünkü vatandaşlarımızı daha fazla psikolojik olarak etkileyecek bir karar olur.

Bu yüzden de “Herkes için sevdiklerimiz, sevenlerimiz için evde kal.” Hepimiz duyarlılık göstermek zorundayız.

Yapılan tüm uyarılara rağmen bu konuya hassasiyet göstermeyenlerin varlığı bizleri üzüyor. Özellikle gençlerimizin ailelerindeki yaşlı, hasta bireylerin sağlığını korumak gibi görev ve sorumlulukları da vardır. Unutmasınlar, bu virüsün en fazla etkilediği insanlar, yaşlılarımızdır. Yönetenlerimizin, doktorlarımızın açıklamalarına saygı gösterip toplum olarak bu zor süreçte birbirimize her konuda yardımcı olmak, inanmak ve güvenmek zorundayız. Bu salgın tehlikesini aşmamızın tek yolu kader birliği yapmamız, ortak hareket etmemiz, tek başımıza kurtuluşun mümkün olamayacağı gerçeğini bilmemizdir.

Değerli KTFF başkanımız ülkenin durumunu gördükten sonra devletimizin verdiği karar doğrultusunda doğru açıklamalar ve önlemler almıştır. Bundan sonraki süreci hep birlikte görüp yaşayıp ona göre kararlar üreteceğiz. Ligler şu anda zaten ertelendi.

Bundan sonraki süreci konuşmak için çok erken diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreci görüp doktorlarımızdan da alacağımız bilgiler doğrultusunda ülke gençliğini sıkıntıya riske sokmayacak şekilde karar üretmek daha doğru olacaktır.

Çünkü ülkemizde zaten bu olaydan önce ekonomik sıkıntılar vardı. Bu olay ile ekonomik durum daha da dibe vuracaktır. Ekonomik sıkıntıların kulüplerimizi çok daha kötü bir şekilde etkileyeceğini de düşünüyorum.”

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