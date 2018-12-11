Kulüpler Birliği’ne yeni tüzük ve yeni logo

Futbol Kulüpler Birliği, olağanüstü genel kurul gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığı’nın şartlarına göre güncellenen Kulüpler Birliği’nin tüzüğünü ve birliğin yeni logosunu oy birliği ile yeniledi

Soydan SAKALLI

Futbol Kulüpler Birliği(FKB) dün saat 16:00’da, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’da, olağanüstü genel kurul gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığı’nın şartlarına göre güncellenen Kulüpler Birliği’nin tüzüğünü, oy birliği ile yeniledi.

Özel Tahsin Divan Başkanlığı’nı, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın divan sekreterliğini yaptığı olağanüstü genel kurulda Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu, birliğin yeni logosunu da üye kulüplerin onayına sundu. Birliğin yeni logosu da üye kulüplerden onay aldı.

Olağanüstü genel kurulda yapılan konuşmalarda, kulüplerin daha fazla birlik olmasına dikkat çekilirken, siyasilerin verdiği sözleri tutması için daha fazla baskı uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Bu arada Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, bugün başlayacak olan Spor Şurası’nda kendilerine gözlemci statüsünde yer verilmesine tepki gösterirken, Futbol Kulüpler Birliği’nden 1 temsilcinin de komitelerde yer alması gerektiğine vurgu yaptı.