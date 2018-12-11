banner237
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
12 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
15 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
13 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
51 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
22 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
30 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
266 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
26 0
banner82

Kulüpler Birliği’ne yeni tüzük ve yeni logo

banner27

Futbol Kulüpler Birliği, olağanüstü genel kurul gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığı’nın şartlarına göre güncellenen Kulüpler Birliği’nin tüzüğünü ve birliğin yeni logosunu oy birliği ile yeniledi

banner210
Kulüpler Birliği’ne yeni tüzük ve yeni logo
banner215

Soydan SAKALLI

Futbol Kulüpler Birliği(FKB) dün saat 16:00’da, KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’da, olağanüstü genel kurul gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığı’nın şartlarına göre güncellenen Kulüpler Birliği’nin tüzüğünü, oy birliği ile yeniledi.

Özel Tahsin Divan Başkanlığı’nı, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın divan sekreterliğini yaptığı olağanüstü genel kurulda Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu, birliğin yeni logosunu da üye kulüplerin onayına sundu. Birliğin yeni logosu da üye kulüplerden onay aldı.

Olağanüstü genel kurulda yapılan konuşmalarda, kulüplerin daha fazla birlik olmasına dikkat çekilirken, siyasilerin verdiği sözleri tutması için daha fazla baskı uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Bu arada Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, bugün başlayacak olan Spor Şurası’nda kendilerine gözlemci statüsünde yer verilmesine tepki gösterirken, Futbol Kulüpler Birliği’nden 1 temsilcinin de komitelerde yer alması gerektiğine vurgu yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.