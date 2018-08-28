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Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi

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Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
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Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki Kulüpler Birliği yönetimi, Mağusa bölgesi K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig kulüpleri’ni ziyaret etti.

2018 – 2019 Futbol Sezonu öncesinde gerçekleştirilen toplantının ev sahipliğini ise Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt yaptı.

Kulüpler Birliği yönetimi, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelmişti. Ziyarette yeni seçilen yönetim kurulu, bakan ile tanışırken, kulüplerin ve futbol camiasının yaşadığı sorunları aktarıp, bu sorunların çözümü konusunda bakandan katkı koyması istendi.

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