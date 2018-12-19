Kulüpler Birliği yönetimi, güven isteyecek

KKTC Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda toplantı yaparak, güven tazelemek için üye kulüplerin görüşlerine başvurma kararı aldı.

Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu aşağıdaki kararları aldı:

“1. Kulüpler Birliği yönetimi olarak geldiğimiz aşamada üyelerimize karşı yeniden güven tazelemek için, 12 Ocak 2019, Cumartesi günü, 12.00'de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda tüm üye kulüplerimizin görüşlerinin alınması konusunda karar üretildi.

2. 2018-2019 futbol sezonunun ilk devresinin sona ermesi ile birlikte Kulüpler Birliği’nin gerek yurt içinde gerekse yurtdışında yapmış olduğu temaslar hakkında tüm üye kulüplerin 12 Ocak 2019 tarihinde yapılacak toplantıda bilgilendirilmesi konusunda karar üretildi.”