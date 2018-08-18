Kulüpler Birliği yönetimi, futbolu ileriye taşımaya kararlı

Kulüpler Birliği'nin Hüseyin Özen başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, göreve futbolumuzu ileriye taşıma kararlılığı ile başlarken, proje dolu yol haritası belirlediler

Soydan SAKALLI

Kulüpler Birliği'nin Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyelerinden Evren Mannaş ile İlker Züğürt dün gazete ve televizyonların spor şefleriyle bir araya geldiler.

Kulüpler Birliği lokalinde gerçekleştirilen basın toplantısında Hüseyin Özen Yılmaz, Evren Mannaş ve İlker Züğürt şu açıklamaları yaptılar:

Hüseyin Özen Yılmaz: Ciddi projeler içeren yol haritası

"Kulüpler Birliği'nin yeni yönetim kurulu olarak çalışmalarımıza süratli bir şekilde başladık. Kurumsallaşma, dış temas, Kulüpler Birliği lokali inşaası gibi ciddi projelerden oluşan bir yol haritası belirledik.

Tüm bu hedeflerimize başlamak için de ilk adım olarak futbolun paydaşlarıyla bir araya gelmeye başladık. Yapacağımız toplantılardan gelecek olan önerilerle de projelerimizi şekillendireceğiz. Futbolumuzda sürdürülebilir bir yapı yoktur. Bu durumdan çıkış olması için de bir futbol çalıştayı yapılarak yol haritası belirlenebilir.

Spor Dairesi tarafından Kulüpler Birliği'ne tahsis edilen arazide herhangi bir çalışma yapılmadı. Birlik lokali yapılması için bu konuda girişim yapacağız."

Evren Mannaş: Süper Lig ile 1. Lig kulüplerinin sorunları ayrı ayrı değerlendirilecek

"Kulüpler Birliği'nin yeni yönetim kurulu olarak, kulüpler için neler yapabileceğimiz konusunda bir başlangıç yaptık. İlk hedeflerimizden biri de kulüplerimizin ekonomik sıkıntılardan kurtulması için çalışma başlatmaktır. Umarım günün sonunda hedeflerimize ulaşırız.

Bu arada K-PET Süper Lig kulüpleri ile K-PET Birinci Lig kulüplerinin sorunlarını ayrı ayrı değerlendirerek kararlar vereceğiz."

İlker Züğürt: Futbolumuzun ileri gitmesi için yola çıktık

"Kulüpler Birliği'nin yeni yönetim kurulu olarak, Kıbrıs Türk futbolunun ileri gitmesi için yola çıktık. Spor basını dahil tüm paydaşlardan gelecek fikirlerle ilerleyerek hedeflerimize varmayı planlıyoruz."