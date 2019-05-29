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Kulüpler Birliği toplanıyor

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Kulüpler Birliğinin bugünkü toplantısında K-PET Süper Ligde yabancı futbolcu sayısının, 2 veya 2+1 şeklinde karara bağlanması bekleniyor

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Kulüpler Birliği toplanıyor
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Futbol Kulüpler Birliği bugün genel kurul gerçekleştirerek kulüplerin sorunlarını görüşecek Genel kurul KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda saat 17.00’de yapılacak.

Başkan Arslan Bıçaklı imzası ile yapılan açıklamada genel kurulda tamamlanan 2018 – 2019 sezonundaki sorunlar ve oynanacak olan 2019 – 2020 sezonunda yabancı sayısı, serbest transferler ve 21 yaş altı konuları başta olmak üzere futboldaki diğer sorunların görüşüleceği belirtildi. Bıçaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu vesileyle 2018-2019 sezonunda başarılı olan takımlarımızı kutlar, ülke gençliğine sahip çıkarak spor yaptırma imkanı sağlayan bütün takımlarımıza, Futbol Federasyonuna, hakemlere, spor yazarlarına dolayısıyla futbola katkı koyan herkese kulüplerimiz adına çok teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim.”

Bu arada elde edilen bilgilere K-PET Süper Ligde yabancı futbolcu sayısı, 2 veya 2+1 şeklinde olacak. K-PET Birinci Ligde ise 2 olan Türkiyeli oyuncu sayısının, 1 Türkiyeli oyuncu 1 de öğrenci olarak değişmesi gündeme gelebilir.

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