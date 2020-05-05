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Kulüpler Birliği toplandı

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Kulüpler Birliği toplandı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim ve Sağlık Kurullarından cevaba göre hareket edecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda bugün yapılacak olan 3 toplantının birincisi başladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki ilk toplantıda Kulüpler Birliği yönetim kurulu, Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda başladı. Toplantıya kulüp başkanı Hasan Sertoğlu da katılırken, başkanların maskeli olmaları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada Bilim ve Sağlık Kurullarından alacakları cevaba göre kararlarını şekillendireceklerini açıkladı.

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