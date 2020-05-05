Kulüpler Birliği tescil yok dedi

Kulüpler Birliğinin toplantısından ligin kesinlikle tescil edilmemesi kararı çıkarken, 4 haftalık antrenman izni sonunda 5. haftada lig maçı oynanacak şekilde düzenleme yapılması kararı alındı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim ve Sağlık Kurullarından cevaba göre hareket edecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda bugün yapılan 3 toplantının birincisi olan Kulüpler Birliğinin toplantısından tescil olmaması kararı çıktı. Kulüpler Birliği yönetimi, tavsiye kararını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna da bildirdi.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılan toplantı sonunda Bilim ve Sağlık Kurullarının 18 Mayıs’ta alacakları karara göre, Kulüpler Birliği kendi kararlarını şekillendirecek.

Buna göre lig kesinlikle hiçbir şekilde tescil edilmeyecek. Bilim ve Sağlık Kurullarının söyleyeceği tarihte, 4 haftalık antrenman izni, 5. haftada da lig maçı oynanacak şekilde düzenleme yapılacak.